Inter, il fisico di Acerbi scricchiola: c'è una clausola nel contratto

Questione Francesco Acerbi: non un problema, e ci mancherebbe vista l'importanza di un difensore del genere per l'Inter di Simone Inzaghi sia nella grande annata del 20esimo Scudetto, sia in questa. Ma sicuramente una questione. Sì, perché l'ex Lazio ha saltato buona parte della preparazione estiva a causa di una pubalgia, poi ha patito un problema fisico a ottobre e uno il mese successivo, e tuttora risulta indisponibile dalla prima parte della gara in casa del Verona.

SI VALUTA IL FUTURO - Il contratto di Acerbi, che a febbraio 2025 compirà 37 anni, è stato rinnovato automaticamente fino al 2026, quindi la scadenza è ancora relativamente lontana, ma La Gazzetta dello Sport rivela che nell'accordo è presente una clausola per la quale l'Inter ha la facoltà di terminare unilateralmente l'accordo con un anno di anticipo, qualora lo ritenga opportuno. In sostanza, sarà il club del presidente Marotta a decidere se continuare o meno con Acerbi.

CHE FARE? - Per il momento, il centro della difesa è in mano a De Vrij, che sta dando ottime risposte. All'Inter serve avere le idee chiare sulle condizioni fisiche del forte difensore italiano per decidere se proseguire o no, e anche per capire quali possano essere le necessità sul mercato che ha visto come ultimi arrivati Bisseck e Palacios, nessuno dei quali come possibile centrale della linea a tre.