Gazzetta - Inter, duro confronto Inzaghi-Frattesi: "Perché non mi hai fatto entrare?"

"Perché non mi hai fatto entrare?". Gazzetta.it riferisce di un duro confronto all'interno dell’Allianz Arena tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi, dopo il 5-0 subito dal Psg nella finale di Champions League. Secondo l'edizione online del quotidiano rosa, il centrocampista avrebbe bussato sulla spalla dell’allenatore dopo novanta minuti passati in panchina in finale di Champions. L’uomo dei due gol decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona si aspettava un trattamento diverso, soprattutto dopo guizzi così importanti e decisivi. Frattesi ha chiesto spiegazioni a Inzaghi sul mancato impiego ed è rimasto deluso dalla panchina.

Il confronto verbale è durato poco, riporta Gazzetta.it. Il tempo di uno sfogo che sa di amarezza e delusione, unito a una finale persa così. Frattesi - sette gol in 47 presenze quest’anno - si aspettava più considerazione. Il quotidiano prosegue e in fase di commnento in chiave mercato sostiene che ora è facile immaginare gli scenari futuri: se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione. L’azzurro ha un contratto fino al 2028. È valutato intorno ai 40 milioni.