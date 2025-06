Gazzetta - Inter, l'Al-Hilal fa sul serio per Barella: offerti 18 milioni di euro all'anno

Dopo aver acquistato Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio e l'ex Napoli Kalidou Koulibaly,Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter è divenuto l'oggetto del forte interesse del calcio saudita enegli Stati Uniti, che prenderà il via il prossimo 15 giugno.

La partecipazione dell'Inter alla recente Supercoppa Italia è stata l'occasione per i rappresentati del club nel quale milita anche Neymar per prendere i primi contatti con Nicolò Barella e manifestargli il proprio gradimento. Un primo sondaggio per prospettargli il progetto che verrebbe costruito attorno a lui e manifestargli principalmente la volontà di imbastire un'eventuale trattativa al termine del campionato di Serie A. Nessuna possibilità quindi che l'operazione di mercato possa svilupparsi all'interno di questa finestra di mercato, ma un tentativo di porre le basi per un affare da sviluppare e provare a concretizzare nei mesi a venire. L'Al-Hilal è disposto ad offrire un contratto pluriennale con un ingaggio da 18 milioni di euro a stagione. Il triplo di quanto percepisce il classe '97 in nerazzurro.

Al momento tuttavia, è bene precisarlo, Nicolò Barella non ha manifestato alcuna volontà di cambiare aria. E, per quanto la corte di uno dei club più importanti dell'Arabia Saudita e del continente asiatico lo possa lusingare, nella sua testa resiste il desiderio di continuare ad indossare ancora a lungo la maglia dell'Inter. Il calciatore sardo ha prolungato il suo contratto col club di Viale della Liberazione soltanto la passata estate, estendendolo fino a giugno 2029 e con un aumento di ingaggio che, coi suoi 6 milioni di euro netti, lo ha portato ad essere uno dei giocatori più pagati della rosa nerazzurra.

