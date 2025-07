Gazzetta - Inter, Lautaro ha spiazzato Chivu e la società: i compagni nel mirino, le reazioni e i retroscena

Le parole del capitano dopo il ko col Fluminense hanno generato parecchi malumori. Cosa può succedere adesso

Ieri, prima di ripartire da Charlotte e fare ritorno in Italia alla conclusione della deludente partecipazione al Mondiale per club, Cristian Chivu e parte della dirigenza dell'Inter hanno iniziato ad affrontare la complicatissima situazione all'interno dello spogliatoio portata alla luce dal clamoroso sfogo di Lautaro Martinez, seguito dalle parole del presidente Beppe Marotta contro Hakan Calhanoglu e la replica al vetriolo del turco. I confronti nelle ultime ore trascorse negli Stati Uniti e a bordo dell'aereo che riportava la squadra a Milano avevano il fine di abbassare la temperatura e chiedere ad alcuni protagonisti della vicenda di placare i toni, con la promessa che – alla ripresa dell'attività a fine mese ad Appiano Gentile – il tema dovrà necessariamente essere riaffrontato con lo scopo di trovare una soluzione definitiva.





Nel frattempo, emergono alcuni curiosi retroscena sugli equilibri regnanti all'interno dello spogliatoio dell'Inter e sul peso e le conseguenze delle frasi e dei movimenti sui social delle ultime tribolatissime ore. A partire dall'intervento a gamba tesa di capitan Lautaro Martinez che, secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport, non era stato concordato con la società e tanto meno con Chivu. E che ha generato più di qualche imbarazzo, con Marotta intervenuto poco più tardi cercando di circoscrivere l'invettiva al solo Calhanoglu – reo di aver palesato il suo gradimento in merito ad un possibile trasferimento al Galatasaray – e alcuni esponenti della squadra che avrebbero manifestato il loro fastidio per la presa di posizione del Toro.





Da Il Corriere della Sera a Repubblica, i nomi dei compagni rimasti feriti dalle parole di Lautaro comprenderebbero, oltre a Cahlanoglu, Frattesi, Thuram, Dumfries e Bisseck. E, se il francese ha assunto una posizione pubblica col “like” al post di Calhanoglu di ieri – schierandosi apertamente contro il suo capitano e compagno di reparto – il malessere che serpeggia in maniera più o meno visibile all'interno del gruppo è esploso soltanto adesso, al termine di una stagione lunghissima e logorante e dopo che l'ex allenatore Simone Inzaghi (che probabilmente aveva dimostrato capacità elevate di gestire le tensioni interne) se n'è andato.





La finestra di calciomercato che si è appena aperta viene vista da più parti come la soluzione a diverse situazioni scomode, con alcuni calciatori che potrebbero essere ceduti per sanare un ambiente mai come oggi nella tormenta. Un'estate di cambiamenti e di ribaltoni, nella speranza di mantenere l'Inter agli standard di rendimento delle ultime quattro stagioni.