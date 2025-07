Gazzetta - Juventus, Locatelli e la squadra hanno chiesto un confronto con Motta

La Gazzetta dello Sport analizza il momento difficile della Juventus, in un 2025 che non è iniziato nella maniera giusta, con l’eliminazione in Supercoppa e il pari nel derby. L’obiettivo comune di squadra e dirigenza, si legge sul quotidiano, è quello di dare una sterzata decisa, ritrovando vittoria e fiducia.

SCELTE NON SEMPRE DIGERITE - Il momento alla Continassa è delicato, perché quando i risultati non arrivano i malumori si amplificano. Motta è uomo dalle scelte forti (come dimostrano i big messi fuori rosa, da Chiesa in estate fino a Danilo di recente), che però non sempre vengono digerite bene dai suoi uomini, sostiene LaGazzetta dello Sport.

IL CONFRONTO - Qualche muso lungo c’è stato (da Gatti che è stato privato della fascia da capitano a Fagioli che vede pochissimo il campo fino a Vlahovic infastidito dalle ripetute sostituzioni e Douglas Luiz scontento per il poco utilizzo) ma la squadra crede ancora nel progetto, tanto che nei giorni scorsi, aggiunge il quotidiano, attraverso Locatelli, il capitano dell’ultimo periodo, ha chiesto un confronto con Motta per uscire tutti insieme da un momento di difficoltà.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui