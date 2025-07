La Juventus torna a monitorare Karim Adeyemi, attaccante dal Borussia Dortmund che può partire in questa sessione di calciomercato

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato, con il direttore generale Damien Comolli che oltre a cercare di risolvere la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic, mantiene alta l'attenzione sulle entrate. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport sottolinea che c'è un nuovo obiettivo per quanto riguarda l'attacco: si tratta di Karim Adeyemi, che poi tanto un nuovo obiettivo non è. Il nome dell'esterno offensivo tedesco era, infatti, già stato sondato l’estate scorsa dalla dirigenza della Vecchia Signora, anche se poi il colpo non era stato affondato.

Adesso torna di moda il profilo del classe 2002, con i bianconeri che stanno lavorando sotto traccia. L'Attaccante si sta guardando intorno da ormai diverse settimane ed è sempre più vicino alla scadenza del contratto, prevista per il 2027. Nonostante le grandi potenzialità del ragazzo, il Borussia Dortmund non ha intenzione di innalzare un muro e i gialloneri sono, quindi, pronti ad ascoltare offerte, partendo da una valutazione di circa 45 milioni di euro. Dopo la mancata cessione durante la scorsa sessione di calciomercato, questa potrebbe essere l'estate giusta per l'addio di Adeyemi.

SITUAZIONE DIVERSA - Ai tempi, l'apertura del Dortmund alla cessione dell'esterno offensivo fu solamente parziale, anche per via della richiesta economica tutt'altro che indifferente che si attestava sui 60 milioni di euro. Ad oggi la situazione è totalmente cambiata, con il giocatore che strizza l'occhio al campionato italiano e il contratto a due anni dalla scadenza.

PROFILO GIUSTOPER TUDOR - Quello di Adeyemi è un profilo che rispecchia perfettamente l'identikit che cerca il tecnico bianconero Tudor. Parliamo, infatti, di un giocatore dotato di una velocità estrema e capace di arrivare in porta con non troppa difficoltà. La Gazzetta dello Sport sottolinea, poi, che i rapporti tra il Dortmund e la Juventus sono ottimi e questo potrebbe facilitare l'operazione per i bianconeri.