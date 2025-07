Una notizia che sconvolge il mondo biancoceleste: il presidente della Lazio Claudio Lotito è ricoverato a Roma, al Policlinico Gemelli, a seguito di un malore. Si attendono aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute.

Una notizia sta sconvolgendo l’ambiente della Lazio, come riportato anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport: il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito ha avuto un malore ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero si è reso necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso e capire l’entità e le origini del malore subito nella giornata odierna dal patron della società capitolina.

Si attendono aggiornamenti in merito alle condizioni di salute del numero uno della Lazio. Claudio Lotito sarà dunque sottoposto a tutte le cure e gli esami del caso nel corso delle prossime ore: verranno effettuati tutti i controlli clinici del caso per definire con la massima precisione e attenzione le possibili cause e il quadro clinico attuale del presidente della Lazio.

Secondo le prime indiscrezioni, il presidente Lotito si sarebbe sentito male accusando problemi di carattere respiratorio. Sempre secondo le prime informazioni raccolte, il patron del club biancoceleste dovrebbe rimanere sotto osservazione per tutta la notte, così da effettuare i vari e specifici controlli medici e accertamenti per comprendere la natura e le origini del malore.

Sembra non essere nulla di grave dai primi riscontri, dato che in seguito all'uscita della notizia del suo malore, tramite una telefonata ai colleghi di LaPresse, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto tranquillizzare e rasserenare immediatamente tutti tramite le seguenti dichiarazioni: "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti. Queste sono le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?", scherza Lotito.