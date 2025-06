Gazzetta - Milan, c'è anche l'ex Atalanta Lee Congerton per il ruolo di ds

, a partire dalla stagione 2025/2026. Dopo che è tramontata la pista che conduceva a- tra le possibili conseguenze dell'inchiesta Prisma che vede l'ex dirigente della Juventus tra gli indagati e l'offerta per tornare al Tottenham una volta terminata la squalifica sportiva – dopo i contatti cone Te anche dopo i rumors su, secondo La Gazzetta dello Sport il prossimo responsabile dell'area tecnica

Gallese, un passato da calciatore e poi gli inizi da capo dell'area scouting dell'Amburgo – dove avrebbe consigliato l'ingaggio di un giovane Hakan Calhanoglu – prima di occupare il ruolo di direttore sportivo per Sunderland, Celtic Glasgow e Leicester. Si trasferisce all'Atalanta nel marzo 2022, lavorando a stretto contatto con l'ad Luca Percassi e fornendo al ds D'Amico la sua collaborazione soprattutto sulle operazioni con sbocco sulla Premier League. La scommessa vincente più importante è quella su Ademola Lookman, prelevato dal Lipsia per circa 11 milioni di euro dopo averlo visto all'opera in particolare all'Everton. Mette la sua firma anche nelle operazioni Ederson con la Salernitana e Hojlund con lo Sturm Graz.

Esperienza internazionale, tanta gavetta nei settori giovanili di Liverpool e Chelsea e l'esperienza – oltre alle conoscenze sviluppate negli anni – necessaria per provare a calarsi in un contesto come quello del Milan attuale. Dopo l'addio all'Atalanta nel febbraio del 2024, ha iniziato a lavorare all'Al-Ahli come direttore sportivo: con la formazione saudita, nella quale milita tra gli altri l'ex rossonero Franck Kessie, ha recentemente conquistato la Champions League asiatica. Il suo nome, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, è da tenere in forte considerazione per la posizione di ds al Milan che, dopo il fallimento dei principali obiettivi in questa stagione, è alla ricerca di una figura che possa completare l'attuale organigramma guidato dall'ad Giorgio Furlani.

