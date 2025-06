Gazzetta - Milan sempre più in stile NBA: giochi per i tifosi durante le partite e un nuovo pub a San Siro

Un club che guardi ad un modo diverso di fare calcio, con un occhio di riguardo all'aspetto economico e alle possibilità di sviluppo del brand. PerseguendoEsattamente come avviene oltreoceano, nelle arene delle franchigie di NBA o negli stadi di baseball e football americano. E, in attesa di importanti novità sul progetto del nuovo impianto di proprietà a San Donato Milanese o quello in coabitazione con l'Inter ancora a Milano, pure San Siro si arricchisce in occasione delle partite dei rossoneri di Paulo Fonseca.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la gara di sabato scorso contro il Venezia ha segnato l'esordio del nuovo “Sports Pub” all'interno del “Meazza”, tra il primo anello arancio e il primo anello blu. Un luogo di ritrovo per gli appassionati di calcio e di Milan, nello specifico alla clientela riservata di “Club 1899”, quella che accede allo stadio pagando i biglietti più costosi per avere diritto ad una serie di servizi esclusivi. Tra questi il nuovo pub, che sarà presto a disposizione anche dell'Inter, che da pochi mesi ha una nuova proprietà americana e che, esattamente come RedBird, immagina un futuro in cui calcio ed entertainment viaggino di pari passo.

L'altra grande novità studiata dalla proprietà del Milan per le prossime settimane è quella relativa ad una serie di iniziative per accompagnare i prepartita. Le sfide tra tifosi dei diversi settori, la possibilità di aggiudicarsi una maglietta in caso di acquisto di una maglietta ufficiale e non solo: durante Milan-Venezia, i tifosi sono stati invitati – mentre venivano inquadrati – a manifestare con gesti come quelli del cuore il loro legame nei confronti della squadra, mentre sarà sempre più frequente l'utilizzo di giochi di luce per rendere l'esperienza dello stadio sempre più coinvolgente e a misura di “cliente”. In pieno stile americano.