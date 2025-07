Si avvicina sempre di più il momento della cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal: ecco cosa manca per arrivare alla firma sul contratto

Theo Hernandez all'Al Hilal è solamente una questione di tempo. E' ormai tutto definito per il passaggio del terzino francese dal Milan al club arabo, recentemente eliminato dal Mondiale per Club per mezzo del Fluminense. Arrivato in rossonero dal Real Madrid nel 2019, il laterale classe 1997 ripartirà da una nuova avventura, nel campionato saudita, dopo aver vestito la maglia del Diavolo per ben sei stagioni e soprattutto dopo esser diventato il difensore con più goal nella storia del club di via Aldo Rossi.

L'accordo totale tra le parti non è ancora stato trovato, anche se la Gazzetta dello Sport sottolinea che tra l'offerta dell'Al Hilal, 20 milioni più 5 di bonus, e la domanda del Milan, 25 milioni di base fissa, la forbice è davvero minimae in questi giorni i club lavoreranno per concludere l'affare. Se, poi, durante il Mondiale per Club, la squadra saudita voleva concentrarsi solamente sulla competizione e non aveva intenzione di spendere energie in ottica calciomercato, con la recente uscita dai giochi, la formazione allenata da Simone Inzaghi si prepara a rendere definitivo l'arrivo di Theo. Il difensore andrà a guadagnare circa 20 milioni di euro netti a stagione.

NIENTE RADUNO PER THEO - Ciò che è sicuro è che Theo Hernandez non si presenterà al raduno che si terrà a Milanello nella giornata di lunedì 7 luglio e che darà il via al nuovo corso targato Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport sottolinea, infatti, che il Milan ha concesso qualche giorno in più di vacanza al francese. Stesso destino che toccherà anche Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Tutti giocatori in uscita dai rossoneri.

IL MILAN SI MUOVE PER IL POST THEO - Intanto, la dirigenza del Milan si sta muovendo per cercare un sostituto di Theo Hernandez e nelle ultime ore, come riportato da Matteo Moretto, il nuovo nome accostato al Diavolo è quello di Archie Brown, terzino sinistro classe 2002 che ha un contratto sino al 30 giugno 2027 con il Gent (IL PROFILO COMPLETO).