Gelo Roma-Ghisolfi: i Friedkin si muovono in autonomia per il nuovo allenatore

Ci ha messo la faccia, Florent Ghisolfi. Il ds della Roma si è presentato in diretta dopo la cocente sconfitta in casa contro il Bologna, costata a Ivan Juric la panchina giallorossa, e ha provato ad affrontare la situazione:

“Abbiamo voluto subito pubblicare un comunicato ufficiale, ora penseremo con calma alla soluzione migliore. Ringrazio Juric, che è arrivato in una situazione difficile. Ha dato il massimo dal primo giorno e la Roma lo ringrazia. Ora prenderemo la decisione migliore nell’interesse della Roma. Chiediamo scusa ai tifosi, che stanno soffrendo, perché siamo tutti responsabili di quello che sta succedendo”.

Adesso la priorità è quella di trovare, a stretto giro di posta, una nuova guida tecnica. Ma sarà Ghisolfi a cercarla? No, o almeno così non sembra. Emerge infatti, secondo quanto appurato da Calciomercato.com, una certa insoddisfazione da parte dei Friedkin verso l'operato del direttore sportivo, che è stato di fatto tagliato fuori dalla scelta della dirigenza di affidarsi alla Retexo, un'agenzia di recruiting, per sondare profili stranieri. Addirittura, Ghisolfi sarebbe stato possibilista su un ritorno di De Rossi, che tecnicamente è ancora sotto contratto, ma non ci sono aperture su questo fronte.

Ghisolfi, preferito come ds a profili come l'ex Fiorentina Burdisso, paga gli oltre 23 milioni investiti su Le Fée, che per il momento non è nemmeno un titolare, e gli affari mancati per En-Nesyri e Badé, richieste specifiche di De Rossi dal Siviglia non chiuse per pochi milioni. Inoltre, l'arrivo nella capitale del difensore della Juventus Djalò è stato bloccato perché organizzato senza consultare l'ex tecnico. L'unico vero inconveniente? I problemi cardiaci ravvisati nelle visite di Danso dal Lens.

Confermati i contatti con Roberto Mancini, fino a qui l'unico nome che è veramente in orbita giallorossa tra quelli che sono stati fatti. Questo non vuol dire che sarà sicuramente l'ex ct della Nazionale il prossimo allenatore della Roma: in queste ore, altri profili potrebbero essere contattati e altre piste potrebbero scaldarsi, ad esempio Rudi Garcia, in risalita. Di certo, però, Mancini si è proposto e sarebbe disponibile, mentre i Friedkin, che non possono più permettersi di sbagliare, hanno preso tempo. Questione di un paio di giorni, non di più.