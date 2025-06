Genoa a Dan Sucu: prime voci di mercato su Ianis Hagi

L'arrivo di Dan Sucu come nuovo proprietario del Genoa innesca le prime voci di mercato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta un'indiscrezione dalla Romania, secondo la quale nel mirino per gennaio ci sarebbe Ionis Hagi.

Il trequartista romeno classe 1998 è sotto contratto fino a giugno 2026 col club scozzese dei Rangers di Glasgow, dove finora in questa stagione ha segnato un gol e servito 3 assist in 8 presenze con 2 cartellini gialli e uno rosso.

Il figlio d'arte (suo padre Gheorghe ha vestito le maglie di Steaua Bucarest, Real Madrid, Brescia, Barcellona e Galatasaray) ha già giocato in Italia con la Fiorentina, dove ha raccolto soltanto 2 presenze in prima squadra. I viola lo hanno acquistato nel mercato estivo del 2016 dal Viitorul per 2 milioni di euro per poi rivenderlo allo stesso club romeno per 2,8 milioni di euro a gennaio 2018.

