Genoa, a un passo da un nuovo innesto in difesa: accelerata per Benedetti

Starebbe per arrivare direttamente dall'Argentina il nuovo rinforzo per la difesa del Genoa. Secondo quanto riporta il portale sudamericano 0221.com.ar, il club rossoblù avrebbe raggiunto l'intesa con l'Estudiantes per il trasferimento a titolo definitivo in Europa di Gastòn Benedetti. La trattativa sarebbe talmente ben avviata che in queste ore il club di La Plata starebbe a sua volta per chiudere l'acquisto del suo sostituto.

Classe 2001, Benedetti è un terzino sinistro di grande spinta che nei piani della dirigenza genoana andrebbe a colmare quel vuoto esistente sulla corsia mancina che nella passata stagione ha visto alternarsi lo spagnolo Aaron Martìn e il surinamense Ridgeciano Haps. Proprio il ritorno a Venezia di quest'ultimo, arrivato in Liguria in prestito, ha indotto il Grifone a cercare altre soluzioni. Soluzioni che potrebbe arrivare da Benedetti, fresco di ottenimento del passaporto italiano e disposto a trasferirsi in rossoblù a titolo definitivo.