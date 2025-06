Goal ed emozioni al Marassi: passa l'Atalanta 2-3 grazie a Retegui che entra nella storia, ma che polemiche

Genoa-Atalanta, 37a giornata di Serie A

Due volte in vantaggio, due volte rimontato. Il Genoa non chiude al meglio - almeno sotto il punto di vista del punteggio - a Marassi, perdendo 3-2 contro l'Atalanta. Non basta la doppietta di Pinamonti: la formazione di Gasperini pareggia due volte grazie a Sulemana e Maldini. All'89', poi, il goal che vale i tre punti per la Dea, segnato dall'ex di giornata Retegui.

Una rete storica per il centravanti: arrivando a quota 25, è diventato così il miglior marcatore nerazzurro di sempre in una singola stagione di Serie A. Superata un’icona come Filippo Inzaghi, che si era fermato a 24 goal con la maglia della Dea

TABELLINO

GENOA-ATALANTA 2-3

MARCATORI: 37' Pinamonti (G), 47' Sulemana (A), 58' Pinamonti (G), 64' Maldini (A), 89' Retegui (A)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (66' Zanoli), Bani, Vasquez (35' De Winter), Martin; Frendrup, Badelj (66' Onana); Masini, Vitinha (77' Thorsby), Norton-Cuffy; Pinamonti (77' Ekuban). All. Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, De Roon; Palestra (74' Zappacosta), Brescianini (74' Pasalic), Sulemana (81' Ederson), Ruggeri (56' Bellanova); Samardzic, Maldini (74' De Ketelaere), Retegui. All. Gasperini.

ARBITRO: Ghersini

AMMONITI: -

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

89' - VANTAGGIO ATALANTA! Thorsby serve De Winter che si ferma, ne approfitta la Dea per andare in contropiede con De Ketelaere: assist per la girata col sinistro di Retegui. Palla che sbatte sul palo e finisce in rete

87' - Transizione rapida della Dea, calcia in diagonale sulla corsa Zappacosta, ma Leali non si fa sorprendere

80' - Ripartenza del Genoa gestita da Ekuban che ritarda il momento del passaggio servendo poi Martin: svirgolata la conclusione col destro

64' - ALTRO PAREGGIO DELL'ATALANTA! De Roon fa partire l'azione, rifinita dal velo di Retegui per la conclusione perfetta di Maldini che dal limite non sbaglia, riportando il risultato in parità

58' - TORNA IN VANTAGGIO IL GENOA! Decimo centro in campionato per Pinamonti che approfitta del pasticcio difensivo tra Hien e Brescianini per battere nuovamente Rui Patricio. Goal confermato dopo un breve check del VAR

49' - Ci prova anche Samardzic, rientrando sul piede preferito per calciare, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta

47' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! Seconda rete consecutiva per Sulemana che la mette giù col petto sul colpo di testa di Ruggeri e lascia partire un destro angolato sul quale non arriva Leali

44' - ANNULLATO IL RADDOPPIO DEL GENOA! Cross dalla trequarti di Vitinha, sponda aerea di De Winter in anticipo su Hien per il tocco sotto misura di Bani che ha la meglio nel contrasto con Rui Patricio. La rete, tuttavia, viene annullata dopo un lungo check del VAR per un tocco di mano del giocatore di Vieira

37' - GOAL DEL GENOA! Ripartenza micidiale della squadra di Vieira, avviata da Norton-Cuffy che serve Martin: perfetto il cross dalla sinistra per lo stacco imperioso di Pinamonti che batte Rui Patricio

35' - Occasione clamorosa divorata da Maldini: triangolazione che si chiude con Samardzic e Retegui, ma a tu per tu davanti a Leali, l'ex Monza e Milan manda clamorosamente sul fondo

33' - Maldini si invola verso il fondo e mette al mezzo per Retegui che conclude sul fondo col destro

29' - Azione in solitaria da parte di Samardzic che punta la porta e tenta la conclusione: debole e centrale, Leali risponde presente

17' - Palestra galoppa sul passaggio di Samardzic e serve a rimorchio Retegui: tiro centrale bloccato da Leali

6' - Punizione calciata da Vitinha per il colpo di testa debole di Pinamonti: blocca senza difficoltà Rui Patricio

4' - Samardzic parte da destra e taglia verso il centro per servire a sinistra Maldini, che calcia male spedendo sul fondo da ottima posizione

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui