Genoa, Badelj annuncia l'addio dopo 5 anni: "Sostegno indimenticabile. Grazie a tutti"

Milan Badelj lascia il Genoa. Il capitano dei rossoblù, con una lunga lettera pubblicata sui canali ufficiali del club, ha comunicato l'addio dopo cinque anni.

LA LETTERA - "Grazie Genoa.

Ci siamo dati il tempo per conoscerci, ci siamo visti nei momenti belli così come nei momenti brutti. La mia impressione è che ci siamo voluti bene, sempre. E non potrò mai restare indifferente sulla parola Genoa, quando penso ai nostri colori. Mi porterò dentro tutti i momenti passati allo stadio e vi ringrazio per un sostegno indimenticabile. Mi sono sentito privilegiato e ve ne sarò per sempre grato.

Vorrei anche ringraziare il nostro gruppo, tutto il mondo Genoa, tutti i presidenti, direttori e allenatori, compagni di squadra, staff medico, fisioterapisti, preparatori, team manager e magazzinieri, insieme a tutte le altre persone che fanno tutto il possibile per tutelarci al meglio.

Questo da parte di Milan Badelj calciatore.

Da parte di Milan Badelj papà dico “Grazie Genova”.

Grazie perché alla fine sono i ricordi che ci legano e di ricordi ne abbiamo tanti. Uno di questi va indietro fino alla partita in casa contro l’Ascoli, quando mio figlio era in tribuna e mia moglie all’Ospedale Gaslini con mia figlia. È andata bene. Un altro ricordo va al primo giorno di scuola, ai primi calci alla Polis, alla sua prima volta allo stadio. Primi passi, primi sorrisi…qui a Genova ci sono state tante prime volte per i nostri figli e per noi giovani genitori. Questo legame rimarrà, non andrà via, e più passa il tempo più diventa forte, importante, quasi tangibile. Ringraziamo la dottoressa Allodi, il dottore Emanuele dell’Ospedale Gaslini, grazie a Mister Davide e grazie a tutte le persone dell’Asilo Aquilone e la scuola ISG.

Per sempre vostri, Erika, Jona, Tina e Milan". I NUMERI - Badelj, classe 1989, lascerà il Genoa dopo cinque stagioni e 155 partite. Arrivato nel 2020 dalla Fiorentina, ha realizzato 7 goal, vivendo anche la retrocessione nel 2022 e la promozione l'anno successivo.