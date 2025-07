Mario Balotelli si è fatto sentire tramite i propri canali social con un storia Instagram a dir poco criptica dove a una foto del classe 1990 del Genoa è associata la seguente frase: "Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma un Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così".

IMPIEGO - L'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City tra le altre, arrivato nel capoluogo ligure nello scorso ottobre dopo essersi trasferito dall'Adana Demirspor, ha finora disputato cinque partite in questa Serie A (tutte da subentrato), l'ultima a dicembre 2024 contro il Napoli, per un totale di 49 minuti in campo.

CALO DRASTICO - Nonostante le premesse iniziali sembrassero incoraggianti per l'ex centravanti della Nazionale italiana, dopo due presenze nelle prime due gare in maglia Genoa, Balotelli è sceso in campo solo in tre occasioni in campionato, da inizio dicembre 2024. Inoltre l'attaccante non è mai sceso in campo nel 2025 e non viene addirittura convocato dal tecnico del Grifone Patrick Vieira da metà gennaio scorso: infatti l'ultima gara in cui il classe '90 è stato a disposizione era la sfida contro il Parma datata 12 gennaio 2025, ormai quasi tre mesi fa.