Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti tiene a galla Gilardino con una doppietta

Genoa e Bologna pareggiano con il risultato di 2-2 in un match valevole per l'ottava giornata di Serie A. Ospiti in doppio vantaggio e il controllo della partita grazie alle reti di Orsolini e Odgaard, e poi rimonta dei padroni di casa con una pregevole doppietta di Pinamonti. Una boccata d'ossigeno per Alberto Gilardino, che stava vedendo i fantasmi per la sua panchina.

I GOL E LE AZIONI SALIENTI

85' - ​Su punizione di Martin, magistrale colpo di testa di Pinamonti, e pareggio per il Genoa.

76' - Bel sinistro di Odgaard, che termina fuori.

​73' - Errore di Casale al limite dell'area, ne approfitta Pinamonti, che con un preciso destro accorcia le distanze.

​56' - Il Bologna raddoppia con un sinistro chirurgico di Odgaard, che si insacca a fil di palo alla sinistra di Leali.

49' - E' di Martin il primo tiro del Genoa, Ravaglia para facilmente.

38' - Sinistro di Orsolini deviato da Vasquez, Bologna in vantaggio.

27' - Orsolini lanciato in area a tu per te con Leali, che para in angolo.

23' - Tiro centrale di Dominguez, Leali para a terra.

​14' - Ancora Leali: bella parata su una conclusione di Moro.

13' - Bel sinistro di Orsolini, deviato sopra la traversa da Leali

RETI: 38' Orsolini (B), 56' Odgaard (B), 73' e 85' Pinamonti (G)

IL TABELLINO

GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli (46' Norton-Cuffy), Maturro, Vasquez; Sabelli, Thorsby (65' Masini), Frendrup (82' Ankeye), Melegoni (46' Ekhator), Martin; Miretti (65' Zanoli); Pinamonti. All. Gilardino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini (90' Holm), Odgaard (76' Fabbian), Dominguez (62' Karlsson); Castro (76' Dallinga). All. Italiano.