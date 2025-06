Genoa, chi è Lorenzo Venturino: doppietta all'esordio da titolare in Serie A

La prima volta non si scorda mai. Lorenzo Venturino debutta da titolare in Serie A e segna una doppietta. Vitinha sblocca il risultato al 18', l'attaccante esterno italiano classe 2006 del Genoa va in goal prima al 26' e poi al 43' del primo tempo nell'ultima giornata di campionato sul campo del Bologna.

A 18 anni e 336 giorni Venturino diventa il terzo calciatore più giovane a segnare almeno 2 goal nei 5 maggiori campionati europei in questa stagione dopo lo spagnolo Lamine Yamal (17 anni e 64 giorni in Girona-Barcellona) e il nigeriano George Ilenikhena (18 anni e 183gg in Monaco-Nantes).

L'allenatore francese Patrick Vieira lo aveva fatto esordire in prima squadra lo scorso 17 gennaio, facendogli giocare gli ultimi 22 minuti nella sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Venturino ha poi raccolto altre 4 presenze in Serie A entrando sempre dalla panchina contro Inter (10'), Juventus (27'), Lazio (29') e Napoli (12') per un totale di 100 minuti giocati prima di partire dall'inizio a Bologna.

Nella stagione 2023/2024 segnando 9 goal in 20 presenze Venturino si è laureato campione d'Italia Under 18 con il Genoa, che lo scorso 5 marzolo ha blindato, facendogli firmare il suo primo contratto da professionista fino a giugno 2029. Dopo aver rifiutato un'offerta da 3 milioni di euro da parte del Como nel passato mercato invernale.

In Nazionale finora ha raccolto 5 presenze con l'Italia Under 19. ​Venturino è nato il 22 giugno 2006, nel giorno della partita vinta 2-0 dall'Italia contro la Repubblica Ceca ai Mondiali 2006 in Germania con goal di Marco Materazzi e Filippo Inzaghi.