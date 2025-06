Genoa, convocato Roberto Scaglione: classe 2010! Sarebbe il più giovane esordiente nella storia della Serie A

Pochi giorni fa il primo allenamento con il Genoa, oggi la convocazione in Prima Squadra: una settimana che rimarrà per sempre nei ricordi di Roberto Scaglione: il trequartista andorese sarà infatti questa sera per lo meno in panchina in occasione della gara della 37esima di campionato contro l'Atalanta.



Il dettaglio che rende questa notizia interessante? Scaglione è un classe 2010, ha 15 anni, quattro mesi e 13 giorni e se Vieira lo mettesse in campo dall'inizio o più probabilmente a gara in corso diventerebbe il più giovane calciatore ad esordire nella storia della Serie A, spodestando dal trono il milanista Francesco Camarda.