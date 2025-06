Genoa e Samp fanno la pace: avanti assieme per il Ferraris

Con una nota ufficiale, comparsa nella tarda mattinata di oggi sui propri canali informativi, il Genoa ha annunciato la volontà di riprendere il percorso di acquisto e successivo rifacimento dello stadio cittadino con la Sampdoria: “Il Genoa CFC comunica di avere proseguito i colloqui in questa settimana con UC Sampdoria al fine di definire le condizioni per una proposta congiunta di riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. In tale prospettiva, e ad ulteriore rafforzamento della loro intesa, le parti intendono valutare possibilità di coinvolgimento di operatori terzi. Nei prossimi giorni seguiranno incontri e approfondimenti tecnici in questa direzione.

La nota prosegue poi: "Desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Genova – e in particolare il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Pietro Piciocchi – per essersi sempre fattivamente adoperati al fine di favorire il massimo coinvolgimento e la piena intesa tra le nostre società per la buona riuscita del progetto“.