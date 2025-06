Genoa e Udinese sulle tracce di un giovane difensore messicano

Genoa e Udinese si starebbero contendendo lo stesso obiettivo per rinforzare i rispettivi reparti arretrati in vista della prossima stagione.

Sia i liguri che i friulani avrebbe infatti messo nel mirino il giovane difensore messicano Jesús Orozco Chiquete, classe 2002 in forza al Chivas de Guadalajara. A favorire il possibile sbarco in Italia del giocatore potrebbe pensarci la sua agenzia di procura, la GG11 dei fratelli Giuffrida, scudiera che ha già diversi profili attualmente in organico con Genoa e Udinese. Tra i rossoblù, ad esempio, vantano in rapporto con Albert Gudmundsson, mentre tra i bianconeri detengono la procura di Maduka Okoye.

Secondo UdineseBlog.it, la valutazione di Chiquete si aggirerebbe attorno ai 6 milioni di euro.