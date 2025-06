Genoa, il nuovo centravanti può arrivare dal Milan: piace il giovane Nasti

Giovane, italiano e con grandi prospettive: il prossimo centravanti del Genoa potrebbe avere queste caratteristiche.

Salutato Mateo Retegui, passato per 25 milioni di euro all'Atalanta dopo aver trascorso una sola stagione in rossoblù, i liguri stanno ora cercando il soggetto ideale per sostituire l'italo-argentino al centro dell'attacco di Alberto Gilardino.

Tra i tanti nomi sondati in questi giorni uno dei più intriganti è certamente quello di Marco Nasti, attaccante classe 2003 di proprietà del Milan che, secondo Sky Sport potrebbe sbarcare a Genova. Tornato alla base rossonera dopo l'ottimo biennio in prestito in Serie B, dove ha segnato 12 reti tra Cosenza e Bari e ottenuto anche le prime chiamate e il primo gol in Under 21, il giovane pavese ha trascorso il pre-campionato da aggregato all'organico di Paulo Fonseca. Il suo futuro, almeno quello immediato, appare tuttavia ancora lontano da Milanello. Le intenzioni del club sono infatti quelle di farlo maturare ulteriormente in una piazza dove possa giocare con una certa regolarità. Magari facendo anche un salto di categoria rispetto alle ultime due stagioni.

Il Genoa rappresenterebbe la soluzione ideale, anche se andrebbe studiata una formula che accontenti tutti: i rossoneri che non vogliono cedere il ragazzo a titolo definitivo e i rossoblù che, al contrario, non gradirebbero un prestito secco.