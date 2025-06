Genoa, la salvezza porta in dote due riscatti

La matematica certezza di restare in Serie A anche nella prossima stagione, raggiunta grazie ai risultati dell'ultimo fine settimana, ha portato in dote anche due notizie di mercato per il Genoa.

Con la salvezza della squadra di Alberto Gilardino per il club rossoblù è scattato l'obbligo di riscatto nei confronti dei cartellini di Emil Bohinen e di Morten Thorsby.

Entrambi centrocampisti ed entrambi norvegesi, i due giocatori verranno acquistati a titolo definitivo rispettivamente da Salernitana e Union Berlino, per la cifra complessiva di 6 milioni di euro.