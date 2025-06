Derby Genoa-Sampdoria, è guerriglia: Marassi ostaggio dei violenti. I VIDEO degli scontri, ferito un poliziotto

Nel giorno del derby che torna protagonista dopo due anni e mezzo di assenza, Genova è una città paralizzata. Non dall'attesa per la sfida tra Genoa e Sampdoria però. A paralizzare il capoluogo ligure è l'assetto da guerra urbana che sta caratterizzando le ore che la separano dal fischio d'inizio della gara di questa sera. Le imponenti misure messo in atto dalle autorità cittadine (oltre 200 agenti in tenuta anti-sommossa, controlli a tappetto in zone anche lontane dallo stadio e addirittura l'impiego di un elicottero della Polizia di Stato dotato di telecamera ad alta definizione) non sono finora servite per raffreddare gli animi dei più facinorosi. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, un agente di polizia è stato ferito nei tafferugli del mattino e medicato dal 118.





Già nella tarda mattinata, infatti,. L'episodio più preoccupante è però avvenuto proprio nei pressi del Luigi Ferraris, all'altezza di Ponte Gerolamo Serra. Due gruppi composti da diverse decine di persone ciascuno si sono fronteggiate a distanza, lanciandosi sassi, bastoni e fumogeni. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine, frappostesi tra i due raggruppamenti, ha evitato lo scontro fisico. Dopo i disguidi che si sono verificati tra le 14 e le 15, è arrivata la nota ufficiale diramata dalla Questura di Genova, che comunica come la situazione sia stata ripristinata: "Il dispositivo di ordine pubblico avviato fin dalla scorsa notte in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia, Genoa-Sampdoria, è intervenuto poco prima delle 14 per un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie, all’altezza di Ponte Serra, a margine del movimento dei tifosi per la predisposizione delle coreografie e degli striscioni all’interno dello stadio. L’intervento immediato dei reparti inquadrati, che si sono frapposti, ha respinto i due gruppi ed evitato il contatto tra tifosi. La situazione è rientrata e intanto sono state predisposte le interdizioni viabili connesse all’evento". RIUNIONE D'URGENZA - Ma quindi il derby si gioca? Ad ora sì, ma è stata fissata una riunione alle 18 in prefettura, per decidere se sia il caso di disputarlo e se farlo o meno a porte chiuse. Sul match aleggia quindi qualche nube di rischio.