Genoa, trattativa col Real Madrid per Obrador

Il Genoa si appresta a vendere Honest Ahanor all'Atalanta ma, sebbene l'affare non sia ancora in dirittura d'arrivo con la valutazione di 20 milioni di euro che resiste e che non è ancora stata soddisfatta dalla formazione bergamasca, non vuole farsi trovare impreparato nella corsa per il sostituto e, in queste ore, come riportato da Sky Sport, il club rossoblù ha avviato una trattativa importantissima con il Real Madrid per un rinforzo di primo spessore.

OBRADOR NEL MIRINO - A Patrick Vieira e alla dirigenza genoana piace molto il profilo di Rafael Obrador Burguera, o più semplicemente Rafa Obrador, terzino sinistro mancino classe 2004 cresciuto nelle giovanili delle Merengues e in questa stagione in prestito al Deportivo la Coruna.

TERZINO DI SPINTA - 33 presenze e 1 assist in questa stagione, Obrador è un terzino di spinta dotato di grande corsa anche se non è fisicamente un gigante. La trattativa è appena partita e con il Real Madrid ha un contratto in scadenza 30 giugno 2027.