Genoa, UFFICIALE: "Gilardino ha firmato il rinnovo". E il telefono squilla per Gudmundsson...

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, parla ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Roma: "Siamo soddisfatti, sapevamo di avere dei valori ma siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo fatto 120 punti in due anni, per noi questo è un motivo di orgoglio".

Ottolini prosegue:"Gilardino stamattina ha firmato il contratto, possiamo dire che è ufficiale, sarà l'allenatore del Genoa per i prossimi due anni. La firma è arrivata ancora a Roma? Col mister scherzavamo su questa cosa, ci aveva chiesto di firmare a Roma come l'altra volta, questo è stato il motivo".

Infine, su Gudmundsson: "Il mio telefono suona spesso? In generale il telefono nel mio lavoro non smette mai di suonare, per lui c'è un interesse particolare visti i suoi numeri, come del resto è già stato a gennaio. Vediamo".