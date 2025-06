Genoa, Vieira: "Uomo a terra sul goal di Retegui? Anche io da giocatore non mi sarei fermato"

Al termine della sfida che ha visto l'Atalanta battere il Genoa in rimonta per 3-2, il tecnico del Grifone Patrick Vieira ha parlato a DAZN, soffermandosi in particolare sull'episodio del goal di Retegui, che ha scatenato diverse polemiche in quanto l'azione nasce da una situazione particolare sul rettangolo verde di gioco: Thorsby serve De Winter che, tuttavia, si ferma all’improvviso a causa di un pestone patito in quell’istante.

Ne approfitta subito la Dea per andare in contropiede con De Ketelaere che decide di non fermarsi, di involarsi in solitaria verso l’area avversaria e successivamente servire l’assist per la girata vincente col sinistro del centravanti italo-argentino.

A riguardo, il tecnico francese ha fatto trasparire la sua posizione: "Io da giocatore non mi sarei fermato. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, ma non ci si può fermare così. Dovevamo continuare a giocare e in caso fare fallo per far uscire la palla".