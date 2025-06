In un'estate nella quale Ranieri ha cambiato ruolo da allenatore a consulente/consigliere dei Friedkin e in panchina è arrivato Gian Piero Gasperini, la Roma cambia qualcosa anche nei cambi dirigenziali: Florent Ghisolfi andrà via, in queste ore sta risolvendo il contratto con la Roma per una separazione consensuale tra le parti; al suo posto dovrebbe arrivare Frederic Massara, che ha già lavorato a Trigoria dal 2011 al 2016 nel periodo durante il quale faceva da braccio destro di Walter Sabatini.

IL BILANCIO DI GHISOLFI ALLA ROMA - Il rapporto tra Ghisolfi e la Roma non è mai decollato definitivamente, nel corso di quest'anno ci sono state diverse frizioni tra il dirigente ex Nizza e l'ambiente giallorosso. L'estate scorsa ha avuto più di un confronto acceso con Daniele De Rossi sugli obiettivi di mercato - l'allenatore spingeva per avere Badé ed En-Nesyri dal Siviglia - qualche differenza di veduta con i Friedkin ha raffreddato i rapporti tra le parti e già nei mesi scorsi c'era stata la possibilità che Ghisolfi andasse via dalla Roma.

MASSARA TORNA ALLA ROMA? - Alcuni rumors all'estero parlano anche della possibilità di un nuovo uomo-mercato straniero per la Roma, ma la sensazione è che alla fine i giallorossi chiudano per il ritorno di Frederic Massara, reduce dall'esperienza in Francia anche al Rennes; e sarebbe il secondo dirigente di fila che i giallorossi pescano in Ligue 1. Oltre all'esperienza al fianco di Sabatini, Massara ha avuto altre due brevi parentesi nella capitale: è stato direttore sportivo dall'ottobre 2016 al settembre 2017 prendendo l'eredità di Sabatini per poi seguirlo per coordinare l'area tecnica delle squadre di Suning, Inter e Jiangsu; e da giugno 2018 a giugno 2019 è prima segretario generale e poi nuovo ds - ancora - prendendo il posto dello spagnolo Monchi. Successivamente Massara va a lavorare al Milan al fianco di Maldini, insieme costruiscono la squadra che nel 2022 vince lo scudetto 11 anni dopo l'ultima volta.