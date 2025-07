Gira e rigira Lukaku segna sempre: 400 goal in carriera. C'è un patto-Scudetto coi compagni del Belgio da onorare

Ce le abbiamo in mente un po' tutti le critiche che vanno per la maggiore quando si parla di Romelu Lukaku, no? Il celeberrimo "panterone moscione" coniato da Paolo Di Canio, "sparisce sempre contro le big". Eppure, senza mai togliersi sassolini dalle scarpe e pensando solo a fare il proprio lavoro, il colosso belga ha segnato contro il Milan (una big, anche se la classifica attuale non lo disegna come tale) il goal numero 400 della sua carriera.

IL RIEPILOGONE - 88 goal con la Nazionale del Belgio, 88 goal con l'Everton, 78 goal con l'Inter, 42 goal col Manchester United, 41 goal con l'Anderlecht, 21 goal con la Roma, 17 goal con il West Bromwich Albion, 11 goal in questa stagione con il Napoli senza doppiette e segnati in 11 vittorie. Fanno 400 tondi tondi. "Sono tanti... ma l'importante è aver portato a casa la vittoria" ha detto Big Rom a Dazn per scrollarsi di dosso l'emozione.

LEADER DEL NAPOLI E NON SOLO - "400 goal? Pazzesco!" ha detto Billy Gilmour quando da Radio CRC gliel'hanno fatto notare. "Romelu è un top player, sono davvero felice di giocare al suo fianco. Mi aiuta molto e aiuta tutti: è un leader in campo e nello spogliatoio. Può condividere con noi la sua esperienza, spero che segni ancora tanto". E in Nazionale, dopo gli errori che sono costati al Belgio i flop negli ultimi grandi tornei internazionali? "Era importante oggi" - dopo la rimonta in Nations League sull'Ucraina - "ora tornate nelle vostre squadre e cercate tutti di portare a casa un titolo". Come a lanciare un avvertimento all'Inter: vale anche per Lukaku stesso.

LA VOLATA SCUDETTO - Con un ariete del genere, senza gli scontri diretti che Rom soffre tantissimo - l'Inter è l'unica squadra italiana contro la quale non ha mai segnato né fatto assist - e con un calendario abbastanza agevole da qui alla fine, i tre punti che separano nerazzurri e azzurri non sono un cuscinetto sul quale dormire sonni tranquilli per Inzaghi. E chissà che quella rinuncia nella finale di Istanbul contro il Manchester City ad un attaccante da 400 goal in carriera in favore dell'altrettanto esperto e titolato Edin Dzeko non venga vendicata una volta arrivati alla fine di maggio...