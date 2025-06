Girona, presunta frode fiscale dell’agente di Dovbyk: il club rischia la retrocessione

Guai in vista per il Girona, vera e clamorosa sorpresa della stagione in Liga, con il provvisorio terzo posto e la qualificazione all'Europa in tasca, che rischia di dover fare i conti con una presunta frode fiscale da parte di Oleksiy Lundovsky, agente dell’attaccante Artem Dovbyk, la quale, se acclarata, potrebbe addirittura condurre il club alla retrocessione.

IL RISCHIO - Come raccontato dall’avvocato Evgeny Kuzmin, Lundovsky avrebbe costituito una società in Estonia per non pagare le tasse in Ucraina e questa irregolarità potrebbe essere perseguita dalla UEFA: “Il Girona ha pagato la somma corrispondente per il trasferimento di Artem Dovbyk, ma la tassazione dovrebbe essere effettuata esclusivamente in conformità con la legislazione ucraina. In questo caso non è chiaro quali documenti siano stati utilizzati per pagare i servizi di agenzia a una società estone registrata a nome di un agente ucraino. Confido che gli organi competenti della UEFA, davanti ai quali ho predisposto un reclamo, indaghino su queste violazioni e prendano una decisione appropriata. Spero che la Federcalcio ucraina presti attenzione a questa questione. L’UEFA può imporre sanzioni al Girona, da una grossa multa all’esclusione dalla partecipazione al campionato nazionale e ai tornei europei“.