Giroud rescinde con il Los Angeles FC e torna in Europa: giocherà con il Lille

Olivier Giroud torna in Europa dopo solo un anno dal suo addio al Milan per intraprendere la nuova avventura americana con il Los Angeles FC. Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il ritorno in Francia dell'attaccante classe 1986, che riparte dalLille dopo essersi separato in maniera ufficiale dal Los Angeles FC.

Questa la nota ufficiale del club americano che comunica l'addio del francese:

"L'LAFC e l'attaccante Olivier Giroud hanno raggiunto una decisione consensuale di separarsi, come annunciato oggi dal club. L'ultima partita di Giroud come membro dell'LAFC si giocherà domenica 29 giugno, quando i Black & Gold affronteranno Vancouver al BMO Stadium alle 18:30 PT".

Olivier Létang, presidente dei bretoni, aveva di recente dichiarato: "Giroud è un giocatore di alto livello che dal 2012 ha giocato in grandi club. Mi piacerebbe venisse da noi perché ha tutto quello che cerchiamo in termini di gioco, esperienza ma anche valori umani".

Adesso è tutto fatto per il ritorno nel calcio europeo di Giroud, che a breve firmerà un contratto di un anno con il Lille. Il centravanti transalpino giocherà la sua ultima partita con il club americano contro i Vancouver Whitecaps prima di firmare con il Lille. Le visite mediche sono già in programma nei prossimi giorni. Ricordiamo inoltre che a settembre il francese compirà 39 anni.