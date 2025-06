Giudice Sportivo Serie A: ammenda all'Inter per i cori dei tifosi, Calhanoglu salta la prima dell'anno prossimo

Il Giudice Sportivo della 38esima e ultima giornata di Serie A è stato diramato nel pomeriggio. Questo il comunicato:

"DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Gi-nesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità di- retta in relazione al comportamento del proprio Presidente.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so- stenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumo- geni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della

tifoseria di altra Società.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri soste- nitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di pla- stica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

REBIC Ante (Lecce): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad un Assistente più volte un'espres sione irriguardosa indirizzate agli Ufficiali di gara, inoltre, al termine

della gara, negli spogliatoi, rivolgeva una critica irrispettosa al Diret tore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA

DI € 10.000,00

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per avere, al 48° del secondo tempo, affrontato un Assistente con toni ed atteggiamenti offensivi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA

DI € 10.000,00

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamen tare in campo; per avere inoltre, al termine della gara, dopo la notifica

del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIJOL Jaka (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PIEROTTI Santiago Daniel (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

REINA PAEZ Jose Manuel (Como): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Botond (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALHANOGLU Hakan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CELIK Mehmet Zeki (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NON ESPULSI

AMMENDA DI € 15.000,00

STICCHI DAMIANI Saverio (Lecce): per avere, al termine del primo tempo, dalla tribuna rivolto critiche gravemente irrispettose agli

Ufficiali di gara, nonché, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro ulteriori critiche irrispettose sull’equità del proprio operato.

AMMENDA DI € 10.000,00

MENCUCCI Sandro (Lecce): per avere, al termine del primo tempo, dalla tribuna rivolto critiche gravemente irrispettose agli Ufficiali di gara.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MICARELLI Fabio (Lecce): per avere, al 47° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente".