Giuntoli lascia la Juventus: è ufficiale

La Juventus e Cristiano Giuntoli si dicono addio, ora è ufficiale: trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell'ormai ex Managing Director Football dei bianconeri.

La Vecchia Signora ha deciso di voltare pagina con l'arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, riporterà all'amministratore delegato Maurizio Scanavino e lavorerà a stretto contatto con Giorgio Chiellini, un nuovo ciclo nel quale non c'è spazio per Giuntoli. Una scelta forte, quella di John Elkann, di sollevare il dirigente dal suo incarico dopo due anni di attività, a causa di un operato ritenuto non soddisfacente da parte della proprietà.

Le parti hanno raggiunto l'accordo per risolvere il contratto che legava l'ex Napoli alla Juve fino al 2028: ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club, che contestualmente annuncia le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations (inizia una nuova avventura dirigenziale all'Aston Villa).

ADDIO A GIUNTOLI: IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS - Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo.

La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze.

Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale.

Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo non risultano titolari di azioni Juventus.



GIUNTOLI, IDEA ATLETICO - Giuntoli potrebbe ripartire subito dopo la separazione con la Juventus: come riferito da Sky Sport, è emersa la possibilità Atletico Madrid, è arrivato un interessamento da parte del club spagnolo.