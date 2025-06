Giuntoli: "Zirkzee? Lo United ha altre situazioni, noi alla finestra ma abbiamo necessità"

Il CFO della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan:

"Frustrati? Forse per i tanti infortuni, poi qualche punto ci può anche mancare ma stiamo cominciando a rivedere la luce. Yildiz in panchina? In una gara come questa, secca, credo sia più tattica che tecnica come questione, considerando anche la finale".

CONCEICAO SI E' FERMATO NEL RISCALDAMENTO, YILDIZ E' SCESO IN CAMPO DAL 1'

TOMORI - "Gennaio è un mercato difficile, lo sappiamo, stiamo attenti a come si muovono gli altri perché tutti hanno delle dinamiche differenti. Tomori è un calciatore interessante ma non è il solo, se cambia qualcosa con la titolarità di oggi lo dovreste chiedere al Milan"

ZIRKZEE - "Con lo United non abbiamo mai parlato, loro hanno delle situazioni da risolvere quindi dobbiamo stare alla finestra. E' chiaro che abbiamo delle necessità con le condizioni di Milik..."