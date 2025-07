Gli Oasis diventano "salmonari" nella storia di un tifoso romanista: e il Bodo/Glimt la riposta!

Il più classico degli sfottò dopo una vittoria e una cocente eliminazione rifilata ai più quotati avversari. L'indomani della vittoria ai rigore del Bodo/Glimt sulla Lazio nei quarti di finale di Europa League ha visto il profilo Instagram dei norvegesi ripostare la storia di un tifoso romanista. Sì, tutto vero.

L'immagine in questione raffigura gli Oasis, storico gruppo musicale, in impermeabile giallo con un salmone. Il tifoso l'ha postata in riferimento a "salmonari", soprannome che ha affibbiato al Bodo Paolo Di Canio, bandiera laziale, nel 2022 dopo una sfida contro la Roma. Ieri, prima della partita, la Curva biancoceleste ha esibito una coreografia proprio su "Wonderwall" degli Oasis, e così la grafica è servita. E i norvegesi devono averla apprezzata a tal punto che hanno deciso di condividerla sui propri social,,,