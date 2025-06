Golden Boy 2025: presentati i 100 candidati. Il racconto del talk show con Buffon, Ranieri, Cannavaro e tanti altri

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, nell’ambito del lancio dei 100 giovani calciatori selezionati per il prossimo Golden Boy, celebre premio di Tuttosport, si è tenuto un interessante talk show moderato dal direttore Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Federica Lodi. Qui il resoconto dei vari interventi

CLAUDIO RANIERI - "Quando sono arrivato a Roma i ragazzi avevano il morale sotto i tacchi, ho chiesto di tirare fuori il bambino che era in loro. Io cerco di entrare in sintonia coi miei giocatori, cercando il feeling, di entrare in simbiosi per stimolare il loro io. Il calcio è un gioco, ma tante volte è pesante e io come allenatore devo bilanciare: creare atmosfera se non ce n'è, sdrammatizzare se ce n'è troppa. E' un gioco ma è un gioco con tanti miliardi. Ho fatto una carriera con alti e bassi. La cosa bella però è anche assaporare l’amaro e avere sempre la voglia e la determinazione per lottare e ritornare. Quando sono andato a Watford mi sembrava l’inverso di Leicester: da una parte tutto andava verso il positivo, dall’altra tutto verso il negativo. Poi è tornato il Cagliari, ci siamo salvati e lì ho detto che avrei smesso. E ne ero convinto. Alcuni dirigenti importanti mi hanno chiamato, fra cui Adriano Galliani. Ma dentro di me sapevo che se sarei tornato lo avrei fatto solo per Cagliari e Roma. E ho sperato non mi chiamassero. Poi la Roma ha mandato via De Rossi e chiamato Juric e pensavo di essermela scampata… Ora però ho detto basta davvero, la decisione è presa".

GIGI BUFFON - “L’Italia non produce più talenti perché ha rinnegato se stessa, ci siam detti che dovevamo seguire la Spagna o altro modelli e poi? Un Cannavaro, un Ferrara, un Chiellini (tutti e tre presenti in sala), oggi non lo farebbero giocare… un Chiellini non lo farebbero giocare perché non ha il filtrante. Quando facciamo divertire ci si incazza perché non facciamo il risultato, se si fa il risultato la gente non va allo stadio perché si vuole divertire, io non ci capisco più niente. Sembra che ormai il portiere se non fa 30 assist non può giocare a pallone, poi in finale ci va Donnarumma che fa 16 parate. Basterebbe far fare a ognuno quello che deve fare, il portiere deve parare, ognuno deve fare quello che sa fare, e invece nascono queste leggende che non hanno senso di esistere. Le ultime 10 Champions le hanno vinte portieri specializzati in parate: Courtois, Navas, Mendy… Ederson l’anno in cui l’ha vinta ha fatto 2 parate, mica lanci o 6 assist…”

FABIO CANNAVARO - "Sta passando il messaggio che è più importante il senso estetico che il risultato, oggi abbiamo smesso di insegnare la cultura delle partite di sofferenza e questo ci sta costando molto sotto il punto di vista dei risultati".

GIOVANNI BRANCHINI - "Ho iniziato 40 anni fa, in quel periodo iniziava la professione dell'agente. L'incidenza maggiore c'è stata col cambiamento economico del nostro mondo: ha cambiato i rapporti, i linguaggi, i calciatori. Questo ha dato benefici, ma ha anche tolto molto di quella che è l'essenza dello sport che per me non può essere solo business. Altrimenti perde l'essenza. Nessuno da bambino inizia con l'idea di diventare milionario, si inizia per passione. Negli anni 2000 tutto è cambiato, è arrivata un'ottica diversa e ci si è proiettati più verso la sfera del business. Galliani e il rifiuto di Ronaldo il Fenomeno? Più che altro in quel momento Galliani non aveva quell'esigenza. Un bravo dirigente non acquista un calciatore solo per piacere, deve prendere qualcosa che sia congeniale alla squadra. Qualcosa che possa risolvere problemi e far migliorare. Io negli anni ho avuto qualche centravanti: Careca che doveva lasciare Napoli, ma il Milan aveva uno scarso come Van Basten... Poi Romario che doveva lasciare l'Olanda, ma il campionato olandese non era considerato di grande livello e lui andò al Barcellona. Noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che il calcio è uno spettacolo e lo spettacolo lo fanno i calciatori. E' vero che il calcio tedesco non è attraente, ma ha due fra i giovani più forti del mondo, ovvero Wirtz e Musiala. Oggi il Bayern è andato oltre la propria filosofia: ha acquistato Kane a 100 milioni e gli dà 13 milioni all'anno, Musiala ha rinnovato per 16 milioni all'anno. Noi dobbiamo seguire un modello che produce i Musiala e gli Yamal. Da quanti anni non abbiamo un giocatore importante ambito a livello internazionale? C'è Tonali, ma è stato l'ultimo giocatore oggetto di un trasferimento importante. Forse Calafiori. Ma non c'è nessun giocatore che il Real Madrid viene qua a cercare...".

LUIGI DE SIERVO - "Lo sviluppo della Serie A all'estero è legato a come i club si stanno sviluppando e noi ci siamo legati all'idea che la massa di persone che guarda il calcio è la stessa in ogni Paese. L'offerta è amplissima, le piattaforme sono tantissime, i social media rubano tempo alle televisioni... Insomma, l'ambiente è complesso e gli equilibri sono cambiati. Il mondo di dividerà in progetti essenziali e in prodotti che uno può anche evitare di acquistare, poiché non primari. La Serie A vuol rientrare nel primo gruppo, nei prodotti essenziali. Gli investimenti devono essere superiori al passato perché dobbiamo stimolare gli interessi della collettività. Il panorama è cambiato dopo il Covid, la capacità di una Lega deve essere quella di internazionalizzarsi, di intrattenere tutti i tifosi tutti i giorni e non solo nel match day. Dobbiamo crescere da tanti punti di vista, noi possiamo lavorare anche per promuovere l'Italia. Vogliamo essere quotidianamente sui dispositivi di ogni persona che segue il calcio. Si diventa tifosi dai 6 ai 12 anni e noi è lì che dobbiamo andare ad intervenire anche come contenuti. L'idea è sviluppare un contenuto in modo costante, svegliando e attivando la comunità e l'interesse anche all'estero, in modo da avere interesse nei prossimi anni. La qualità è sotto gli occhi di tutti: il New York Times ha detto che siamo il campionato più interessante al mondo, con sorpassi e controsorpassi. Gare in contemporanea? E' interessante, crea quella dipendenza da risultato. Ma dobbiamo anche dire che l'audience è stata la metà rispetto a quando facciamo lo spezzatino. Per questo è antistorico pensare che si possa tornare al calcio minuto per minuto di anni fa. Una massimo due volte l'anno si potrà fare, per il resto ancora avanti con lo spezzatino. Nostri punti di forza all'estero? Siamo reduci dalla premiazione di Napoli, è stato straordinario. Siamo l’unico sport che può creare un rito collettivo: l’immagine significativa sono i fuochi d’artificio su Napoli, il coinvolgimento totale di scuole, la città paralizzata per giorni. Su questo gli americani diventano matti, perché loro hanno quel tifo meccanico e organizzato. Noi abbiamo dentro questo sentimento, è l’asset che gli investitori americani percepiscono come elemento di forza. E poi abbiamo 7-8 squadre che possono vincere. L’esempio è il Bologna, con investimenti seri è riuscita a vincere dopo 51 anni. Il nostro campionato è il più interessante, hanno vinto quattro squadre diverse negli ultimi sei anni, a differenza di ciò che accade all’estero: pensate al ciclo di vittorie del Manchester City - 7 negli ultimi 11 - per non parlare di PSG e Bayern Monaco. Siamo l’unico vero campionato interessante, ma questo non è sufficiente perché sono fondamentali i campioni e oltre ad essere grandi calciatori devono essere anche personaggi. I tifosi seguono ormai i calciatori più che i club e questo non fa bene al calcio, dobbiamo tutti essere bravi a rimettere al centro la passione per le squadre. I mercati crescono se li si coltivano, per questo dobbiamo lavorare tanto. Stadi? Abodi ha ribadito che serve un commissario per gli stadi. I nostri stadi sono i più vecchi d'Europa, con 75 anni di età media. Avere stadi non all'altezza significa limitare i servizi. In Germania coi Mondiali del 2006 hanno risistemato gli stadi, e pur essendo un campionato orribile è godibile anche dalla tv proprio per questo motivo. Vedere la Fiorentina che gioca in quello stadio coi cantieri, con le gru, non è accettabile. Il tifo è parte dello spettacolo, basta guardare l'Inghilterra. Quindi gli stadi moderni sono fondamentali".