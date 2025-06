Gomitata di Beukema a Gabbia: l'Avar era il Var che ha chiamato l'OFR su Kalulu in Lazio-Juventus

Sergio Conceicao, tecnico del Milan sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna, non ha cercato alibi nell'arbitraggio, ma all'indomani della partita dell'Olimpico tiene banco la discussione sull'episodio che ha visto il difensore rossoblù Sam Beukema colpire con una gomitata quello rossonero Matteo Gabbia prima della fine del primo tempo, sul risultato di 0-0.

Il Var Meraviglia non ha chiamato l'arbitro Mariani all'on field review, che come da disposizioni sarebbe stata da spiegare a tutto lo stadio da parte dell'arbitro con voce amplificata. Il commento dello specialista di Mediaset Graziano Cesari: "Minuto 42, cross dalla sinistra, c'è un contatto in area del Milan tra Beukema e Gabbia. La gomitata è un brutto gesto, dall'espressione facciale del giocatore si vede che è volontaria. Mariani non la può vedere, ma allora perchè il VAR non è intervenuto? Evidentemente non l'hanno ritenuta rilevante".

Sotto la lente di ingrandimento finisce in particolar modo l'Avar Mazzoleni, che giusto qualche giorno prima era Var in Lazio-Juventus e ha richiamato l'arbitro Massa al monitor sull'espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu per una manata a Castellanos nella ripresa. Le dinamiche dei due episodi sono simili e non è chiaro cosa abbia indotto la sala Var a non intervenire per condotta violenta.