Goycochea ricorda Italia 90: "Non ho mai parato rigori per caso, ero preparato. Quelli respinti a Serena e Donadoni mi hanno cambiato la vita"

L'ex portiere dell'Argentina ha ricordato così il Mondiale del 1990 disputato in Italia. In particolar modo, si è soffermato sui rigori parati durante la semifinale contro gli Azzurri.

Sergio Goycochea, ex portiere dell’Argentina, ha ricordato il suo periodo con la Nazionale dell’Albiceleste, soffermandosi in un’intervista assieme ai colleghi di diretta.it sul periodo dei Mondiali di Italia ‘90 dove – insieme al Pibe de Oro Diego Armando Maradona – eliminò gli azzurri in semifinale dalla manifestazione iridata. Goycochea fu l’eroe dei Mondiali di Italia '90 per i suoi rigori parati a Serena e Donadoni durante quella sfida.

I PENSIERI PRIMA DEI RIGORI PARATI A ITALIA ‘90 - “Non avevo nulla da perdere. È il momento più stressante di una partita, perché sappiamo tutti che un rigore è un episodio decisivo, ma comporta anche la minor pressione. Perché non sei gravato dalla responsabilità di dire: "Devo pararlo perché se non lo faccio...". Al contrario, se lo pari, va tutto bene. Mi sono concentrato in questo modo per evitare che la pressione mi paralizzasse. È una buona risorsa emotiva per prepararsi al meglio”.

IL SILENZIO DEL SAN PAOLO DOPO IL RIGORE PARATO A SERENA - “Sì, lo ricordo ancora, è stato bellissimo. Mi avevano mandato il video in VHS e purtroppo si è danneggiato. Ma è stato incredibile. Victor Hugo (il cronista storico) direbbe: "Un silenzio assordante". Sentivo le urla dei ragazzi provenire da metà campo, la folla era una minoranza ma si faceva comunque sentire”.

CHE ATMOSFERA C’ERA? I NAPOLETANI TIFAVANO ARGENTINA? - “Non credo, ma abbiamo avuto una "neutralità" che non abbiamo avuto in nessun altro stadio: né a Firenze, né a Torino, né a Milano, né a Roma. Non ci hanno incoraggiato, ma nemmeno i napoletani allo stadio ci hanno insultato”.

E’ VERO CHE BILARDO HA DETTO CHE E’ STATA LA PARTITA PIU’ FACILE? - “Sì, conosceva bene l'Italia. 35 anni fa non era usuale studiare così tanto una squadra, a differenza di oggi. Tutto quello che vedevamo a livello difensivo era riferito all'Italia. Li conosceva molto e per questo era tranquillo”.

COS’HA PROVATO MARADONA A CALCIARE QUEL RIGORE? - “L'ho visto molto sicuro di sé. Ha tirato lo stesso rigore che aveva sbagliato tre, quattro giorni prima. Nello stesso punto. Il portiere Zenga si è buttato dal lato sbagliato. Ma Diego aveva una personalità speciale, ed è per questo che è andato a eseguirlo con tanta calma”.

IL RIGORE DI SERENA LE HA CAMBIATO LA VITA? - “I due rigori con l'Italia. Quello a Serena e quello parato a Donadoni. I rigori parati contro la Jugoslavia devono essere ricordati dal 3% delle persone che incontro. Le due scene erano simili, ma la gente ricorda la serie contro l'Italia”.

LA BRAVURA A PARARE I RIGORI - “Non so come spiegarlo. Tecnicamente si vede la forza delle gambe, come si arriva al pallone... Tutti dicono che i rigori sono una questione di fortuna, e poi li vedo con il foglietto che analizza dove hanno calciato in altre occasioni. Sono informazioni, non è che tutto sia lasciato al caso. Io non ho parato nessun rigore per caso, avevo informazioni precedenti e ho aggiunto anche la lettura del corpo dell'avversario, anche se non so come spiegarlo. Lo vedo negli altri portieri e capisco se stanno leggendo o meno il movimento dell'avversario. È qualcosa di innato. Nel tiro parato a Serena, la mia testa negli ultimi cinque secondi ha detto: "1,90m, sinistro chiuso, tecnicamente accettabile"... Sapevo già che c'erano buone possibilità che il tiro potesse essere incrociato. Poi è il calcio e tutto può succedere, ma io avevo avuto questa intuizione”.

PENSAVA DI GIOCARE IN QUEL MONDIALE? - “No, per niente. Sentivo che mi sarei goduto la Coppa del Mondo, e l'unica possibilità che avevo di giocare era dovuta a un infortunio o alla squalifica di un altro portiere. Perché il portiere non viene cambiato per esigenze tattiche. È stato triste, duro e brutto (l'infortunio di Nery Pumpido contro l'Unione Sovietica), ma ho dovuto mettermi in testa che era qualcosa che poteva accadere”.

LA GIOCATA SU CORNER DI MARADONA CONTRO L’UNIONE SOVIETICA - “Sì, Diego l'ha tirata fuori, metà spalla e metà mano. Era un calcio d'angolo contro, era diretto sul palo vicino, non è che io potessi uscire, e Diego che era sul palo vicino ha finito per prenderla con il petto/braccio. Sarebbe stato terribile se fosse stato un gol, perché era la prima azione subita, e saremmo andati sotto”.

GESTIRE L’IDOLATRIA - “Non ci si prepara per essere idoli. Lo fai per giocare, ma non emotivamente. Nella vita, tutti nasciamo pronti a sapere che tuo padre morirà prima di te. Tuo padre può morire a 92 anni, circondato da nipoti e pronipoti, e tu dici: "Bene, ha avuto la vita che voleva"... eppure devi attraversare quel momento emotivo, chi ti prepara a questo? È lo stesso in questo caso. Sono arrivato in Argentina e tutti mi riconoscevano, le ragazze mi tartassavano... Sicuramente ho fatto degli errori, ma ho sempre cercato di non farmi divorare dal personaggio. La mia educazione e i miei valori di vita sono stati fondamentali”.