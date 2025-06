Gravina presenta il "Progetto Prandelli": cos'è, come funzionerà e chi ci lavorerà

Nel contesto della presentazione ufficiale del nuovo ct della Nazionale Gennaro Gattuso, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato il “Progetto Prandelli”, legato alla figura dell'ex selezionatore e allenatore della Fiorentina.

"Un progetto aiutato e supportato da due campioni del mondo come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta. Lavorando con l'ex ct dovranno sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, un supporto al settore giovanile e a quello tecnico. Questo rappresenterà un ulteriore progetto che viaggerà in maniera autonoma ma parallela rispetto a quello di Gattuso. Sarà di grande interesse e sviluppo per la parte tecnica dei nostri giovani. Sono contento che con Gattuso collaborerà Bonucci insieme a Barzagli, saranno molto importanti all’interno del nostro progetto. Ci siamo rivolti a coloro che conoscono la nostra identità, sono persone che conoscono il valore della Nazionale".