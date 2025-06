Griezmann-Atletico Madrid, la storia continua: ufficiale il rinnovo

Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid, la storia d'amore continua: è ufficiale il rinnovo.

I Colchoneros hanno annunciato il prolungamento di contratto dell'attaccante francese, che si lega ai biancorossi con un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027 (quello precedente sarebbe scaduto il 30 giugno 2026). Già nove le stagioni giocate da Le Petit Diable con la maglia dell'Atletico con 197 goal realizzati, ora punta a raggiungere nuovi traguardi di longevità con gli spagnoli.



COMUNICATO ATLETICO - Il miglior marcatore di sempre dei biancorossi ha prolungato di un'altra stagione il suo contratto con il club, con il quale il contratto è scaduto nel 2026.

Antoine Griezmann e l'Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del calciatore francese fino al 30 giugno 2027.

L'attaccante è arrivato nel nostro club nella stagione 2014/15 e dopo nove stagioni con l'Atlético - suddivise in due fasi - è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol all'attivo, superando i 173 segnati dal grande Luis Aragonés. È anche l'ottavo giocatore ad aver indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero ad averlo fatto più volte, dietro solo ai compagni di squadra Oblak e Correa.

Autore del primo gol nella storia del Riyadh Air Metropolitano, Griezmann ha vinto con la maglia biancorossa una Supercoppa spagnola (2014) e un'altra Supercoppa europea (2018) e, prima di quest'ultima, una UEFA Europa League (2018) nella cui finale ha segnato due gol nella vittoria per 3-0 contro l'Olympique de Marseille. Un brillante finale di stagione a livello di club che proseguì al Mondiale svoltosi nello stesso anno in Russia, dove si laureò campione con la Francia, giocando un ruolo fondamentale per i Blues.

In questa stagione, Griezmann ha giocato complessivamente 53 partite, segnando 25 gol, segnandone 16 e fornendo 9 assist.

Congratulazioni, Antoine!