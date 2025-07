Griezmann scrive a un nuovo acquisto della Juventus: chi è Leo Bamballi e perché l'attaccante dell'Atletico Madrid lo stima

Arriva l'endorsement di Antoine Griezmann a Leo Bamballi, nuovo giocatore della Juventus: chi è il difensore classe 2007

Un cuore, un like e i sogni dei tifosi della Juventus che si alimentano. Il club bianconero ha presentato un nuovo colpo per le proprie giovanili, un classe 2007 francese, ma ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è stato l'endorsement nei suoi confronti addirittura di Antoine Griezmann.

NUOVO ACQUISTO PER LA JUVENTUS - Ma facciamo ordine: nel costante tentativo di portare sempre più qualità anche tra le rose dei più giovani, la Juventus ha ufficializzato l'arrivo per la propria Primavera del classe 2007 francese Leo Bamballi. Il ragazzo si aggregherà alla squadra allenata da Magnanelli ma potrebbe ben presto fare il salto fino alla Next Gen, in Serie C.

L'ENDORSEMENT - Su Bamballi ci sono grandi aspettative che sono di fatto aumentate anche grazie all'intervento di Antoine Griezmann. Nella prima giornata da juventino per l'ex Lione infatti tra i tanti messaggi che hanno seguito la sua presentazione ufficiale, è arrivato anche quello, entusiasta, del campione francese. Il giocatore dell'Atletico Madrid, campione del mondo nel 2018, ha lasciato un cuore e una faccina innamorata per questa notizia che deve proprio essergli piaciuta tanto. A svelare il legame che lega i due poi è opportuno sapere come il classe 2007 faccia parte della scuderia di Maude Griezmann, sorella dell’attaccante ed esperta procuratrice di diversi giovani talenti francesi.

COME GIOCA - Bamballi è un terzino, può giocare da esterno a tutta fascia, ma fare anche il braccetto in una difesa a tre: nonostante sia molto giovane, di lui viene lodata la grande duttilità e l'intelligenza tattica.