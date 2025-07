Gudmundsson assolto scrive su IG: "Innocente!". Il testo integrale del post

Albert Gudmundsson affida al suo profilo Instagram ufficiale le sue prime parole dopo l'assoluzione in primo grado dall'accusa, mossagli da una giovane connazionale, di molestie sessuali: "Innocente! Questa è la chiara conclusione della Corte distrettuale di Reykjavík in una sentenza emessa oggi. Pur essendo sempre fiducioso in un esito positivo del caso, la sentenza è stata accompagnata da un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro. Infine, vorrei dire che non sosterrò mai alcuna forma di violenza. Come padre di due bambini, tra cui una figlia piccola, e avendo tre sorelle minori, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono vere vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio".

L'ASSOLUZIONE - Il Tribunale di Reykjavík ha assolto Albert Gudmundsson dalle accuse di "cattiva condotta sessuale". Il calciatore della Fiorentina è stato dichiarato innocente in aula, in quella che di fatto è stata una sentenza di primo grado, dopo che il Procuratore Distrettuale aveva deciso di archiviare il caso alla fine di febbraio di quest'anno. Il Pubblico Ministero, invece, aveva proposto al Procuratore Distrettuale di riprendere in esame il suo caso, a seguito del ricorso presentato dalla donna che aveva denunciato Gudmundsson. In pratica, la procura aveva chiuso il caso, ma il ricorso presentato dalla denunciante aveva fatto sì che il PM chiedesse il riesame. Pertanto, essendo stata l'accusa in primo momento archiviata prima del dibattimento, quella di oggi è una sentenza di primo grado. La controparte ha tempo un mese per presentare ricorso: se non lo facesse, la sentenza diventerebbe definitiva.