Gudmundsson racconta il processo: "E' stato un anno difficile. Spero che questo non danneggi le altre donne"

Albert Gudmundsson, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato fra campo e non solo del suo presente e del suo futuro. L'islandese, che la scorsa settimana è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale per un episodio risalente al 2023, ha confessato come abbia vissuto questa vicenda molto complicata: "E' stato un anno duro da affrontare sul piano mentale ma penso che la pressione, l’ansia e la negatività siano cose che ognuno di noi attraversa nel corso della vita. L’importante è imparare dalle esperienze e credere nei propri valori. Io ho 27 anni e ne ho passate tante: ovviamente è stato difficile ma è importante rimanere positivi. Ho anche letto molti libri sulla mentalità di crescita e consiglio a tutti di farlo

AGGRAPPATO - "Sono sempre stato calmo. Non mi interessa nient’altro perché sono molto felice della mia vita. Ho una bella famiglia, ho due bellissimi bambini, ho genitori molto attenti e amorevoli, ho amici fantastici. Da mia madre ho preso la forza mentale, l’essere sempre concentrati, ma anche la gentilezza, la dolcezza. È un esempio, una fonte d’ispirazione"

MESSAGGIO - "Anche se c’è una donna che mi ha accusato ingiustamente, spero che questo non danneggi le altre donne che sono realmente vittime di violenza"