Gudmunsson, parla il padre: 'Inter, Juve o Premier? Farebbe bene onvunque, io spero che resti in Italia'

attaccante delautore di 14 gol in 34 partite di campionato,. La stella islandese della formazione rossoblù piace da tempo a due delle principali realtà della nostra Serie A,, ma è consapevole di aver attratto l’interesse pure di alcune formazioni di Premier League, campionato per il quale stravede., intervistato da calciomercato.it.

ANCORA IN ITALIA? - “Albert ama l’Italia e questa non è una sorpresa, perché tutti dovrebbero amare l’Italia. Il cibo, la gente, il vino, la vostra passione per il calcio, il vostro stile. Cosa non è da amare dell’Italia?. Lui ama la sua vita a Genova e io lo vedo ancora lì, ma nel calcio tutto può succedere. Non va dimenticato che anche il Genoa è un grande club”, ha dichiarato Gudmunsson senior. Che non si sbilancia sulla prossima destinazione del figlio, ma lascia intendere quella che sarebbe la sua preferenza personale: "Inter, Juve o Premier? Albert farebbe bene ovunque, ma non è questo il momento di parlare delle altre squadre. Ci sono ancora 4 partite da giocare in questa stagione e Albert è completamente concentrato sul Genoa. Penso che ogni calciatore voglia giocare al massimo livello possibile e Albert probabilmente non fa eccezione. Personalmente, mi piacerebbe vederlo restare in Italia”.