Guirassy capocannoniere della Champions: il Milan poteva prenderlo a 17,5 milioni prima di Morata e Gimenez

Serhou Yadaly Guirassy, professione bomber. L’attaccante del Borussia Dortmund ha annichilito il Barcellona con una tripletta che ha sancito il 3-1 finale nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per la qualificazione alle semifinali non è bastato ma quello del guineiano è un segnale al gotha del calcio europeo e mondiale. Tra i numeri 9 più forti del mondo c’è anche lui.

SHOW - Al Westafalen Stadion, ormai noto come Signal Iduna Park, è stato Guirassy show. Tre goal ai catalani di Flick, dopo gli altri due rifilati nella fase a girone unico, per salire a quota 13. Nessuno meglio di lui. Battuto in campo, Guirassy ha superato Raphinha nella classifica marcatori di Champions League e ora, in attesa delle altre gare che porteranno alla finale di Monaco, siede sul trono più ambito dei bomber di tutta Europa. Il classe 1996 ha fatto meglio di tutti quelli passati in maglia giallonera, Haaland compreso. E nessun africano ha mai segnato tanto quanto lui in una singola edizione di Champions. Numeri impressionanti che confermano un’ascesa ormai inarrestabile.

MERCATO - Dopo le 30 reti in 30 gare con lo Stoccarda, il bomber 29enne è salito ora a quota 28 – con 9 assist – nelle 40 partite giocate in stagione. Una stagione questa in cui è stato anche spesso fermo per alcuni problemi fisici. Il guineiano, nato in Francia, ha dimostrato ancora una volta che si sta insomma parlando di un big del ruolo, uno di cui si parlerà anche tra qualche mese, in estate, quando si prospetta un altro valzer degli attaccanti che coinvolgerà profili top come Gyokeres, Osimhen e Vlahovic. Poco meno di un anno fa – era il 18 luglio 2024 – il Dortmund ha messo le mani su di lui, strappandolo allo Stoccarda, dove aveva concluso una stagione super, la sua prima a questi livelli. I gialloneri gli avevano fatto firmare un contratto quadriennale, fino al 2028, pagandolo “solo” 17,5 milioni di euro, ossia la sua clausola rescissoria

RIMPIANTO MILAN - Uno smacco rispetto alle tante spasimanti che l’attaccante aveva attirato su di sé. C’era anzitutto sulle sue tracce il Milan che già nel gennaio 2024 era stato vicinissimo a prenderlo. L’affare era stato poi posticipato all’estate quando però Guirassy scalò dietro a Zirkzee nelle gerarchie del 9 che avrebbe fatto le fortune dei rossoneri. Anche l’allora giocatore del Bologna poi sfumò e il Milan decise di puntare sull’esperienza e la voglia di riscatto di Alvaro Morata, reduce da degli Europei da capitano e protagonista con la Spagna. L’epilogo della storia tra lo spagnolo e il Milan è noto a tutti, una sliding door che si è chiusa in faccia ai rossoneri, facendogli pesare i milioni spesi per i tanti bomber presi. Prima i 13 per l’ex Juventus, poi, sei mesi dopo, i 32 per Gimenez, ora finito anch’egli sul banco degli imputati: il ruolo del 9 del Milan continua a essere un tabù. E pensare che la soluzione poteva essere a portata di mano e costare solo circa 18 milioni.