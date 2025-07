Gyokeres: "Io fra i migliori al mondo, posso segnare ovunque"

Parla senza falsa modestia Viktor Gyokeres, centravanti della nazionale svedese e dello Sporting Lisbona, accostato anche sia alla Juventus che al Milan

Viktor Gyokeres, centravanti della nazionale svedese e dello Sporting Lisbona, accostato anche sia alla Juventus che al Milan in chiave mercato, intervistato da L'Equipe parla del suo futuro professionale: "Se lascerò lo Sporting? È il calcio, non si sa mai. Non ci penso, vedremo cosa succederà. Se qualcosa deve succedere, succederà. La cosa più importante per me è giocare per un club che mi vuole davvero.

Il classe 1998, autore di 97 goal in 102 partite con la maglia dello Sporting Lisbona nelle ultime due stagioni, prosegue: "La Premier League? È uno dei campionati più importanti d'Europa. Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe una grande rivincita".

E infine: "Io tra i migliori attaccanti al mondo? Sono sicuramente uno di loro. È difficile fare una classifica, ma sì, ora sono al loro stesso livello. Quello che sono riuscito a fare allo Sporting, sono convinto di poterlo fare ovunque. Non avete ancora visto il meglio di Gyökeres".