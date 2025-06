Gyokeres si sfoga: "Tante bugie, parlerò al momento giusto". Cosa sta succedendo e come la Juventus può affondare il colpo

Sono ore di assoluta tensione in casa Sporting Lisbona. La situazione inerente alla cessione di Viktor Gyokeres sta diventando sempre più uno dei casi più intricati di questo calciomercato estivo (con la prossima sessione che comincerà ufficialmente dal 1° luglio). La Juventus – così come l’Arsenal, il Manchester United e numerosi club appartenenti alla Saudi Pro League – sta monitorando l’evoluzione del caos che si è generato in questi ultimi giorni, provando a capire quali siano i margini per tentare una manovra di mercato di assoluto livello. Ma proviamo a fare un po’ di ordine.

LA CLAUSOLA – Partiamo da una premessa: con ogni probabilità, l’attaccante svedese lascerà il Portogallo nella prossima sessione di mercato. I numeri registrati con la maglia bianconeroverde dei lusitani hanno impressionato la maggior parte dei top club europei, con una lista di interessamenti, di rumors e di voci che si è allungata sempre di più per ogni giorno che passava. All’interno dell’accordo di Gyokeres con lo Sporting – come raccontato a più riprese – è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

LA PROMESSA – Sin qui, nulla di nuovo. Tuttavia, fra il centravanti svedese e il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas si era giunti a una sorta di patto, di comune accordo di non belligeranza per facilitare la sua cessione a una top società d’Europa (almeno nelle volontà di Gyokeres): i portoghesi si sarebbero accontentati di un’offerta da 65 milioni di euro – permettendo, al tempo stesso, un incasso importante – per dare il via libera a un suo potenziale trasferimento.

LA ROTTURA – E anche sino a qui, nulla da segnalare. Almeno fino alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Varandas alla BBC: "Al momento non è arrivata nessuna offerta per Gyokeres. Ma comunque vi dico che non basterebbero i 70 milioni di cui si parla nelle ultime ore. Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via: con me questi ricatti non funzionano e con questa manovra dell'agente la situazione non farà che peggiorare. Quello che posso garantire è che non chiederò 100 milioni di euro". Una dichiarazione di intenti che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni: nessun patto, nessuna promessa. Chi vuole Gyokeres deve fare uno sforzo economico importante. Inutile individuare una cifra esatta: non saranno 100, ma la sensazione è che l’offerta dovrà essere superiore ai quei famosi 65 del possibile patto fra le parti.

LO SFOGO – Parole che hanno suscitato una reazione da parte dell’attaccante svedese che, attraverso le proprie storie Instagram, ha deciso di fornire la propria opinione sulla situazione: "Si parla tanto al momento, ma la maggior parte delle cose che si dicono sono bugie. Al momento giusto parlerò". Frasi a cui è seguita un’azione ben chiara: la rimozione di ogni riferimento allo Sporting Lisbona dalla sua bio. I riferimenti sembrano essere chiari.

PARLA L'AGENTE - Come se non bastasse, il portale A Bola riporta che l'agente dell'attaccante - Hasan Cetinkaya - parlando al quotidiano svedese Aftonbladet, ha rivelato di "Avere le prove" del presunto accordo stipulato con i Lions all'inizio della stagione 2024/25: "Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro".

E ADESSO? - Il quesito da porsi è dunque: e ora che succede? Proviamo a ricostruire anche qui. Gyokeres sta spingendo per la cessione, con i vari top club europei che stanno capendo esattamente come muoversi: dall’Arsenal al Manchester United. Anche la Juventus, comunque, negli scorsi giorni ha chiamato lo Sporting per chiedere informazioni sui costi dell'operazione Gyökeres. Allo stato attuale dei fatti, non è ancora partita una vera e propria trattativa fra i due club, anche per la valutazione monstre che lo Sporting continua a chiedere (superiore agli 80 milioni di euro). I club di Premier sono pronti a far scattare l’asta, la Vecchia Signora invece studia i confini dell’operazione. In primis, la società bianconera deve liberarsi di Vlahovic che pesa a bilancio per circa 40 milioni di euro. Una volta risolta questa questione, ecco che la dirigenza juventina avrebbe le armi economiche a disposizione per dare l’assalto a Gyokeres. La Juventus si informa e tiene vivi i contatti con l’entourage: un sogno che può prendere forma.