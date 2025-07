Nella partita valida per la quarta giornata della prima fase di questa nuova Champions League vinta 4-1 dallo Sporting Lisbona contro il Manchester City si sfidavano due degli attaccanti più prolifici in questo inizio di stagione: Victor Gyökeres, autore di 20 gol tra tutte le competizioni prima del match e il centravanti norvegese Erling Haaland (14 centri finora tra campionato e coppe).

DOMINA GYÖKERES - In campo non c’è stata storia, nonostante gli uomini di Pep Guardiola avessero trovato il vantaggio dopo meno di quattro minuti grazie a Phil Foden: al minuto 38 è iniziato lo show dell’attaccante svedese che prima ha pareggiato il parziale e poi tra il 49° e l’80° ha realizzato due rigori, portandosi a casa il pallone in quella che per lui è la prima tripletta nella massima competizione europea – dove è già in testa alla classifica capocannonieri in quest’edizione insieme ad Harry Kane, a cinque marcature. La possibilità di segnare ce l’avrebbe anche Erling Haaland, che però colpisce la traversa dagli 11 metri, sul momentaneo 3-1 per i padroni di casa.

DERBY ANTICIPATO - Ma la sfida tra i portoghesi e gli ex campioni d’Europa aveva anche un’altra valenza, con il tecnico dei lusitani Ruben Amorim (promesso al Manchester United e all’ultima sfida casalinga con lo Sporting) si è portato avanti vincendo contro i Citizens in quello che, di fatto, era già un derby per l’allenatore classe ’85 – portato in trionfo dai suoi tifosi a fine partita. Ora i biancoverdi occupano momentaneamente la seconda piazza nella classifica di Champions, mentre il City è sesto (ma al terzo ko consecutivo tra tutte le competizioni dopo quelle contro il Tottenham in Coppa di Lega e contro il Bournemouth in Premier League).