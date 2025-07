Hakimi: "Noi ingiocabili? No, abbiamo solo fiducia. Questo PSG è una squadra umile"

Il terzino del Paris Saint Germain ed ex-Inter, Achraf Hakimi, ha parlato a Dazn e Sportmediaset nel post-partita della semifinale vinta contro il Real Madrid per 4-0 e ha lanciato una frecciatina alla sua ex-squadra, l'Inter

Passano i giorni, ma quella dichiarazione di Henrik Mkhitaryan in cui definiva l'Inter una squadra di "ingiocabili" continua a far discutere. Questa volta a rispondere alla domanda sugli ingiocabili è stato l'ex terzino nerazzurro e oggi protagonista assoluto del Paris Saint Germain Achraf Hakimi. Intervistato da Dazn e Sportmediaset il terzino marocchino ha commentato la vittoria per 4-0 sul Real Madrid che è valsa ai parigini il passaggio alla finalissima del torneo.

INGIOCABILI - A domanda diretta sul PSG "ingiocabile" Hakimi ha così risposto: "Noi ingiocabili? No, penso che siamo in forma e ci troviamo troppo bene. Abbiamo troppa fiducia, dobbiamo continuare cosi. Ora resta una partita e dobbiamo restare così".

UMILI -"Dalla finale di Champions alla finale del Mondiale per Club? È difficile tenere i piedi per terra, dopo una lunga stagione in cui abbiamo vinto la prima Champions... ma noi siamo umili. La caratteristica di questa squadra è l'umiltà, la fiducia, corriamo e vinciamo insieme".

MIGLIO TERZINO MAI VISTO? - Luis Enrique, il suo allenatore, aveva definito Hakimi "il miglior esterno basso mai visto", ma anche qui Hakimi mantiene il low profile: "Le sue parole mi fanno piacere, sono troppo contento di essere nella sua squadra e di lavorarci insieme".