Hasa spinge Dorgu ancora più verso Napoli: i rapporti col Lecce, le cifre e le tempistiche del colpo

Nonostante la presidenza condivisa di Napoli e Bari – entrambi di proprietà della famiglia De Laurentiis – gli azzurri sono sul punto di creare un vero e proprio asse di mercato con una squadra pugliese sì ma con gli eterni rivali della squadra che gioca le sue gare al San Nicola. Stiamo parlando ovviamente del Lecce, dal quale i campioni d’Italia 2022/2023 hanno intenzione di prelevare Luis Hasa. L’ex Juventus era arrivato in Puglia in estate dopo che i bianconeri avevano deciso di sacrificarlo sull’altare del mercato. Al Via Del Mare però del talentino italo-albanese si è visto ben poco – una sola presenza in Coppa Italia per lui - motivo per cui il giocatore è finito di nuovo al centro delle trattative. Il passaggio al Napoli, come riportato da Relevo, è ben avviato e poi lo stesso giocatore dovrebbe passare in prestito proprio al Bari, camminando su quel filo sottile che collega Napoli ai due maggiori club pugliesi.

HASA - A gennaio dunque i partenopei puntano a rinforzarsi per il futuro. Giovanni Manna rivuole il classe 2004, campione d'Europa con l’Under 19, sfoggiando un’offerta superiore ai circa 500 mila euro estivi mentre alla Juve spetterebbe ancora una percentuale di rivendita del 30% sul giocatore. A Napoli però Hasa rischia di essere solo di passaggio. Il talento infatti, come detto, dovrebbe essere girato immediatamente al Bari, da dove potrebbe arrivare in cambio il laterale classe 2001 Mehdi Dorval.

LE CONTROPARTITE - Ma il filo diretto con la Puglia è tutt’altro che chiuso lì. Nella trattativa che dovrebbe portare Hasa al Napoli infatti il Lecce proverà a farci rientrare anche Rafa Marin ( richiesto anche dal Como ) e Zerbin che sono poco impiegati da Conte e piacciono molto a Corvino. Soprattutto il secondo potrebbe andare a rinforzare la squadra di Giampaolo che proprio sulle fasce ha qualche lacuna.

DORGU - Sulle fasce dei giallorossi poi gioca quello che è ormai diventato il miglior giocatore del club e che sta attirando su di sé le attenzioni delle big europee. In principio era stato il Milan a mettersi sulle tracce di Patrick Dorgu, poi sono arrivate le squadre della Premier e ora il Napoli, fortemente interessato all’esterno danese. Nella sfida casalinga del Maradona si era già visto Conte parlare con il ragazzo, promettergli una futura chiamata, un indizio inequivocabile che sì l’ex Juve e Inter proverà a convincerlo e a farlo diventare un’arma nella sua già ricca faretra.

BLINDATO - In conferenza stampa il ds Corvino ha parlato del mercato di gennaio che ha definito “un momento non di rivoluzioni ma di interventi mirati”. E, su Dorgu, ha detto: “Tutti scrivono che il Napoli vuole Dorgu, ma per noi è un titolare importante e non ce ne priviamo”. Insomma il danese è blindato, almeno per ora. A giugno poi se ne riparlerà e, anzi, il Lecce vorrà monetizzarlo al massimo. Il Tottenham e il Chelsea sono pronte a follie per lui, il West Ham e il Lipsia si sono aggiunte alla corsa, della quale fa parte anche la Juve. Ma per il 20enne, al momento, è in pole il Napoli. Il Lecce intanto ha fatto il prezzo e, se nella passata estate ha chiesto non meno di 40 milioni di euro per intavolare una trattativa, ora potrebbe chiedere una cifra anche superiore. La prima offerta azzurra si aggirerebbe sui 30 milioni di euro più bonus con la promessa di lasciarlo in prestito fino al termine della stagione. Per ora non è sufficiente ma con i rapporti tra i due club che sono sempre più proficui, chissà che nel prossimo futuro la pista non finisca per scaldarsi.